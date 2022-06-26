"Вас втягують у війну": Зеленський звернувся до білорусів
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
"Хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і погонів. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі.
За його словами, білоруси підтримують Україну і не підтримують війну, яку розв'язала Росія.
"Україна буде захищатися від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї. Я впевнений, ми вистоїмо й повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя", - додав президент.
- У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.
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