Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у телеграм.

"Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі", – йдеться у повідомленні.

За офіційною версією, нарощування приутності російських військових у Білорусі необхідне для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО, зазначила розвідка.

Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі, вказали у ГУР.

"Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Гомельська область Білорусі безпосередньо межує із Київською, Житомирською та Чернігівською областями України. Саме звідти 24 лютого 2022 року російські повітряні і наземні сили рухалися на Київ та на Чернігів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb