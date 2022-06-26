Чиновників білоруської Гомельщини попередили про імовірне повернення російської армії, - розвідка
Росія збільшує військову присутність в Білорусі, попередили білоруських чиновників у Гомельській області
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у телеграм.
"Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі", – йдеться у повідомленні.
За офіційною версією, нарощування приутності російських військових у Білорусі необхідне для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО, зазначила розвідка.
Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі, вказали у ГУР.
"Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Гомельська область Білорусі безпосередньо межує із Київською, Житомирською та Чернігівською областями України. Саме звідти 24 лютого 2022 року російські повітряні і наземні сили рухалися на Київ та на Чернігів.
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