Білорусь відправила до Бєлгородської області першу партію Т-72, - Генштаб ЗСУ
Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у війні Росії проти України
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Лукашенко заявляє про готовність Республіки Білорусь надати допомогу Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Бєлгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.
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