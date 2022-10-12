Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Лукашенко заявляє про готовність Республіки Білорусь надати допомогу Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Бєлгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.

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