Білоруси скаржаться на проблеми з банківськими картками й банкоматами, - ЗМІ

Також є інформація щодо збоїв в роботі терміналів у крамницях і на заправках, передає Еспресо.TV.



"Крім несправностей на АЗС відомо про проблеми з прийомом карт в мінських ТЦ ("Замок", "Корона" на Кальварійській, "Спектр" на Уруччі), метро, банкоматах "Білагропромбанку" по Брестській області", - наводить подробиці Nexta.



За даними видання, яке в свою чергу посилається на повідомлення від підписників і читачів, не працюють термінали "Білорусьбанку".





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