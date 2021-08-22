Білоруси скаржаться на проблеми з банківськими картками й банкоматами, - ЗМІ
В неділю, 22 серпня 2021 року, стало відомо про проблеми з оплатою картою за товари та послуги в різних куточках Білорусі
Також є інформація щодо збоїв в роботі терміналів у крамницях і на заправках, передає Еспресо.TV.
"Крім несправностей на АЗС відомо про проблеми з прийомом карт в мінських ТЦ ("Замок", "Корона" на Кальварійській, "Спектр" на Уруччі), метро, банкоматах "Білагропромбанку" по Брестській області", - наводить подробиці Nexta.
За даними видання, яке в свою чергу посилається на повідомлення від підписників і читачів, не працюють термінали "Білорусьбанку".
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