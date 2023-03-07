Весь січень 2022 року я просив вище керівництво зробити заяву про відповідальність білоруського народу, якщо з їхньої території відбудеться напад. Ідея полягала в тому, щоб розхитати ситуацію у Білорусі. Натомість усі мені повторювали те саме — не провокуємо Лукашенка, він петляє від Путіна.

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Насправді, Лукашенко вже давно нікуди не петляє. Він виконує все, що йому кажуть, і він давно б увірвався разом із росіянами, але причина чому він цього не робить в іншому. Він знає і Путін також це знає, що перші трупи білорусів піднімуть народ, країна дестабілізується, і Путіну доведеться витрачати війська на придушення там.

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Насправді Лукашенко вже давно нікуди не петляє. Він виконує все, що йому кажуть, і він давно б увірвався разом із росіянами, але причина чому він цього не робить в іншому. Він знає і Путін також знає, що перші трупи білорусів піднімуть народ, країна дестабілізується, і Путіну доведеться витрачати війська на придушення там. Вони знають, що білоруські війська, найімовірніше, після перших зіткнень просто втечуть із поля бою. За фактом Путін послабить себе та фронт. Лукашенко не ухвалив би рішення про вторгнення, оскільки це було б його кінцем. Він є ручним ляльковим Путіном, і буде говорити і робити все, що йому потрібно.

Своїми заявами Лукашенко просто каже словами Путіна. І Зеленський для нього "гнида" не через безпілотника, а через те, що не здався, не втік. Гніда – це путінське слово

Своїми заявами він просто каже словами Путіна. І Зеленський для нього "гнида" не через безпілотника, а через те, що не здався, не втік. Гніда — це путінське слово, яким Лукашенко вкотре лиже зад свого господаря.

Тому нам уже давно треба розпочати відверту розмову про відповідальність Лукашенка та білорусів за цю війну. Так, і про репарації, і трибунал. Вони мають знати, що єдиний спосіб уникнути відповідальності — це знести цього таргана вже сьогодні. Якщо його знесемо ми — платити доведеться байдуже.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист