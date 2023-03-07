Лукашенко заявив про затримання "терориста українських спецслужб", причетного до пошкодження літака А-50 в Мачулищах
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання "терориста українських спецслужб", причетного до пошкодження літака А-50 в Мачулищах
Про це пише БелТА.
"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він – росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтівець або той, хто добре розуміється на IT-технологіях. Готувався для вчинення терористичних актів", - розповів Лукашенко.
Він заявив, буцімто для підготовки диверсанта "були задіяні найвищі технології".
"Він (затриманий, - ред.) був навчений цьому не за один місяць. Після підготовки його було маршрутовано (так кажуть у КДБ) на нашу територію", – сказав самопроголошений президент Білорусі.
Лукашенко також зазначив, що в "терориста" нібито були спільники.
- Уранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський розвідувальний літак ДРЛО А-50.
Читайте також: Пошкодження літака А-50 на аеродромі Мачулищі серйозно зменшило можливість ворога атакувати наші території, - військовий аналітик Гетьман
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.33
Купівля 38.33Продаж 39.18
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе