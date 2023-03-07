Про це пише БелТА.

"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він – росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтівець або той, хто добре розуміється на IT-технологіях. Готувався для вчинення терористичних актів", - розповів Лукашенко.

Він заявив, буцімто для підготовки диверсанта "були задіяні найвищі технології".

"Він (затриманий, - ред.) був навчений цьому не за один місяць. Після підготовки його було маршрутовано (так кажуть у КДБ) на нашу територію", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко також зазначив, що в "терориста" нібито були спільники.

Уранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський розвідувальний літак ДРЛО А-50.

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