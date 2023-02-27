Пошкодження літака А-50 на аеродромі Мачулищі серйозно зменшило можливість ворога атакувати наші території, - військовий аналітик Гетьман
Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, зазначив, що радіолокаційна станція А-50 використовується противником як для наведення літаків з крилатими ракетами, так і для розвідки
Про це він розповів в етері Еспресо.
Майор запасу НГУ дав коментар щодо пошкодження російського розвідувального літака А-50 ВКС РФ у наслідок вибухів 26 лютого на білоруському військовому аеродромі Мачулищі.
"Можливо не всі бачили літак А-50, у якого начебто зверху прикріплена на ніжці літаюча тарілка, це саме і є радіолокаційна станція (РЛС – ред.) далекого спостереження. Цей літак моніторить повітряний простір і відстежує на землі випромінювання електромагнітних хвиль. Тобто з одного боку – це літак-розвідник, який у повітрі не заходить у зону враження нашого ППО, а летить вздовж, і вираховує місця розташування наших РЛС, які починаючи працювати, випромінюють електромагнітні хвилі", - пояснив військовий аналітик.
Олексій Гетьман додав, що так само А-50 може корегувати політ ракет та літаків, він бачить, наприклад, коли підіймаються наші літаки й може давати інформацію ворожим літакам, щоб вони вилітали на перехоплення.
"Тобто цей літак є досить серйозною зброєю. Радіолокаційна станція А-50 використовується як для наведення літаків з крилатими ракетами, так і для розвідки. І те, що зараз РЛС літака-розвідника "раптово поламалася" , то не можна сказати, що ми засліпили очі ворожих крилатих ракет, але серйозно пошкодили можливість атакувати наші території. Це дуже добре, що цей літак поламався: ворогу буде складніше, а нам простіше", - підсумував Гетьман.
- 26 лютого вибухами на білоруському аеродромі Мачулищі пошкоджено літак-розвідник з Росії
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