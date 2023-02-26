На білоруському військовому аеродромі Мачулищі сталося два вибухи, - опозиція
Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку
Про це повідомив опозиційний телеграм-канал BYPOL.
"За інформацією, отриманою від учасників плану "Перамога", сьогодні вранці на військовому аеродромі "Мачулищі", розташованому за 12 км від Мінська, сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у районі аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.
Телеграм-канал Motolko Help повідомляє, що за словами місцевих, вибухи пролунали з 8:00 до 9:30 ранку. Також є інформація про вибух вночі, наразі вона не підтверджена.
- 25 лютого ешелон із технікою та військовослужбовцями ЗС РФ вибув зі Слоніма в Ростовську область.
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