На білоруському військовому аеродромі Мачулищі сталося два вибухи, - опозиція

Про це повідомив опозиційний телеграм-канал BYPOL.

"За інформацією, отриманою від учасників плану "Перамога", сьогодні вранці на військовому аеродромі "Мачулищі", розташованому за 12 км від Мінська, сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.

Телеграм-канал Motolko Help повідомляє, що за словами місцевих, вибухи пролунали з 8:00 до 9:30 ранку. Також є інформація про вибух вночі, наразі вона не підтверджена.