Ешелон із технікою та військовослужбовцями ЗС РФ вибув із Білорусі до Ростовської області

Про це інформує моніторингова група "Беларускі гаюн".

Стало відомо, що 25 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська область РФ, приблизно 30 км від кордону з Україною) було відправлено військовий ешелон РФ.

У складі перебував 51 вагон, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: ≈250 осіб);

3 критих вагонів (зі спорядженням);

43 вагона-платформи.

Зазначається, що розрахункова дата прибуття на станцію призначення - 4 березня.

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Також додається, що 24 лютого стало відомо про ешелон з технікою ЗС РФ, який був помічений у Слонимі. Серед техніки було виявлено: КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" і Р-149МА1, 2 КамАЗи (кунг), тентований "Урал", бензовоз "Урал" і польовий командний пункт АПЕ-5 (на базі шасі КамАЗ).

"Таким чином, РФ продовжує використовувати інфраструктуру ЗС РБ для навчання російських військових. Від'їзд у зону бойових дій чергового ешелону з технікою та особовим складом РФ - наочне тому підтвердження", - йдеться у дописі.

Відомо, що з Білорусі вибуло:

Техніка - не менше 43 одиниць (уточнюється);

Особовий склад - ≈ 250 осіб.