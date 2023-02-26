Ешелон із технікою та військовослужбовцями ЗС РФ вибув із Білорусі до Ростовської області
25 лютого ешелон із технікою та військовослужбовцями ЗС РФ вибув зі Слоніма в Ростовську область
Про це інформує моніторингова група "Беларускі гаюн".
Стало відомо, що 25 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська область РФ, приблизно 30 км від кордону з Україною) було відправлено військовий ешелон РФ.
У складі перебував 51 вагон, з них:
- 5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: ≈250 осіб);
- 3 критих вагонів (зі спорядженням);
- 43 вагона-платформи.
Зазначається, що розрахункова дата прибуття на станцію призначення - 4 березня.
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Також додається, що 24 лютого стало відомо про ешелон з технікою ЗС РФ, який був помічений у Слонимі. Серед техніки було виявлено: КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" і Р-149МА1, 2 КамАЗи (кунг), тентований "Урал", бензовоз "Урал" і польовий командний пункт АПЕ-5 (на базі шасі КамАЗ).
"Таким чином, РФ продовжує використовувати інфраструктуру ЗС РБ для навчання російських військових. Від'їзд у зону бойових дій чергового ешелону з технікою та особовим складом РФ - наочне тому підтвердження", - йдеться у дописі.
Відомо, що з Білорусі вибуло:
Техніка - не менше 43 одиниць (уточнюється);
Особовий склад - ≈ 250 осіб.
- Нагадаємо, очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що нині Україна краще готова до можливого вторгнення з Білорусі, ніж рік тому. Однак наразі ознак підготовки до наступу з території сусідньої держави немає.
- 25 лютого стало відомо, що згідно з законом, смуга кордону України з Білоруссю та Росією буде розширена до двох кілометрів, територія буде замінована.
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