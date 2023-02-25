Смугу українського кордону з Білоруссю та Росією розширять до 2 км: територія буде замінована, - закон
Згідно з законом, смуга кордону України з Білоруссю та Росією буде розширена до двох кілометрів, територія буде замінована
Про це повідомила в телеграмі Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що Верховна Рада ухвалила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону".
Так, ним передбачено зміни до певних законів щодо захисту державного кордону: смугу вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшать до 2 км завширшки, а територію замінують.
Зокрема врегулюють питання залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону й визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.
- Нагадаємо, очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що нині Україна краще готова до можливого вторгнення з Білорусі, ніж рік тому. Однак наразі ознак підготовки до наступу з території сусідньої держави немає.
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