Партизани в Білорусі підняли український стяг над військовим містечком у Мінську, - ЦНС
З нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну білоруські партизани встановили синьо-жовтий прапор над військовим містечком у Мінську
Про це поінформували в Центрі національного спротиву (ЦНС).
"Фактично окупована російськими режимом Білорусь також чинить спротив та демонструє солідарність з Україною", - ствердили в Центрі нацспротиву.
Так, до 24 лютого 2023 року білоруські партизани підняли український стяг над військовим містечком у Мінську.
"Зауважимо, що в диктаторській країні передбачена смертна кара за "держзраду", тобто за будь-яку відмінну від кремлівської політики думку ти можеш поплатитись життям. Відтак, навіть така акція як вивішування прапору України має смертельні ризики для виконавців, але це не зупиняє місцевих героїв", - резюмували в ЦНС.
- Нагадаємо, у Білорусі Могилівський обласний суд засудив до 22 років позбавлення волі двох "рейкових партизанів" – Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева.
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