Про це поінформували в Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Фактично окупована російськими режимом Білорусь також чинить спротив та демонструє солідарність з Україною", - ствердили в Центрі нацспротиву.

Так, до 24 лютого 2023 року білоруські партизани підняли український стяг над військовим містечком у Мінську.

"Зауважимо, що в диктаторській країні передбачена смертна кара за "держзраду", тобто за будь-яку відмінну від кремлівської політики думку ти можеш поплатитись життям. Відтак, навіть така акція як вивішування прапору України має смертельні ризики для виконавців, але це не зупиняє місцевих героїв", - резюмували в ЦНС.