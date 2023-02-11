Двох "рейкових партизанів" у Білорусі засудили до 22 років ув'язнення

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ще один обвинувачений у справі Євген Мінкевич отримав термін у 1,5 року і був звільнений за амністією.

За звинуваченням, молоді люди причетні до спалення двох релейних шаф сигнальної установки на залізниці поряд із великим залізничним вузлом Осиповичі.

Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева визнали винними за п’ятьма тяжкими статтями Кримінального кодексу, зокрема "теракт, державна зрада", "участь у терористичній організації". Як передає білоруська служба Радіо Свобода, суд відбувався за зачиненими дверима.

Після початку війни в Україні на залізницях Росії та Білорусі почастішали диверсії. Імовірно, "партизани" виводять з ладу рейки та системи управління, щоб завадити руху в Україну складів із російською живою силою та військовою технікою. "Рейковим партизанам" у білорусі, як правило, призначають великі терміни покарання, від 12 до 23 років ув'язнення.