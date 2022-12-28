Про це пише білоруське видання "Зеркало".

Такий вирок виголосив Гомельський обласний суд 27 грудня.

Так, Денис Дікун отримав 23 роки колонії посиленого режиму, Дмитро Равіч – 22 роки ув'язнення, а Олег Молчанов – 21 рік. Також кожного оштрафували на 4800 білоруських рублів, а їхнє вилучене при обшуках майно конфіскували.

За версією слідства, Дикун, Равіч та Молчанов, троє мешканців Святогірська Гомельської області, 28 лютого підпалили релейну шафу на залізничному перегоні Жердь - Останковичі (Гомельська область). Саме через це на ділянці перестали працювати світлофори та стрілкові переведення, що могло призвести до зривів графіка руху поїздів з озброєнням та військовою технікою російських збройних сил для війни в Україні.

Усіх трьох затримали у Світлогірську 4 березня та висунули їм звинувачення за кількома статтями ("Участь в екстремістському формуванні", "Акт тероризму, вчинений у складі організованої групи, що спричинив тяжкі наслідки, що створюють загрозу загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень", "Умисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створило загрозу катастрофи, аварії та загибелі людей" та "Зрада державі").

Як відомо, 6 квітня міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, звинувачених у "тероризмі на залізничних шляхах". Вони намагалися влаштувати колапс білоруської залізниці.

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