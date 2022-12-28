Білоруським "рейковим партизанам" дали по понад 20 років в'язниці за спробу зупинити російські ешелони
Троє білорусів, звинувачених у саботажі на залізниці в Білорусі, якою йшли ешелони з російською військовою технікою для участі у війні в Україні, отримали понад 20 років в'язниці кожен
Про це пише білоруське видання "Зеркало".
Такий вирок виголосив Гомельський обласний суд 27 грудня.
Так, Денис Дікун отримав 23 роки колонії посиленого режиму, Дмитро Равіч – 22 роки ув'язнення, а Олег Молчанов – 21 рік. Також кожного оштрафували на 4800 білоруських рублів, а їхнє вилучене при обшуках майно конфіскували.
За версією слідства, Дикун, Равіч та Молчанов, троє мешканців Святогірська Гомельської області, 28 лютого підпалили релейну шафу на залізничному перегоні Жердь - Останковичі (Гомельська область). Саме через це на ділянці перестали працювати світлофори та стрілкові переведення, що могло призвести до зривів графіка руху поїздів з озброєнням та військовою технікою російських збройних сил для війни в Україні.
Усіх трьох затримали у Світлогірську 4 березня та висунули їм звинувачення за кількома статтями ("Участь в екстремістському формуванні", "Акт тероризму, вчинений у складі організованої групи, що спричинив тяжкі наслідки, що створюють загрозу загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень", "Умисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створило загрозу катастрофи, аварії та загибелі людей" та "Зрада державі").
- Як відомо, 6 квітня міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, звинувачених у "тероризмі на залізничних шляхах". Вони намагалися влаштувати колапс білоруської залізниці.
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