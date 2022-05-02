Більше 24 тис. військових, 1070 танків та 2576 БТРів, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти втратили більше 24 тис. військових, 1070 танків, 2567 ББМ та більше 200 літаків
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
Загальні бойові втрати ворога в період з 24 лютого до 2 травня становили приблизно:
- особового складу - близько 23 800 (+300) осіб
- танків ‒ 1048 (+22) од.
- бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.
- артилерійських систем – 459 (+8) од.
- РСЗВ - 152 (+1) од.
- засобів ППО - 80 од.
- літаків – 194 (+2) од.
- гелікоптерів – 155 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од.
- кораблів/катерів - 8 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26)
- спеціальної техніки - 38 (+6)
- крилатих ракет - 84 од.
Крім того, Генштаб наголошує, що найбільші втрати ворога минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.
- Станом на 1 травня підрозділами ЗС України знищено 23 500 окупантів, 1026 танків та 192 літаки
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