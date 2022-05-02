Більше 24 тис. військових, 1070 танків та 2576 БТРів, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.



Загальні бойові втрати ворога в період з 24 лютого до 2 травня становили приблизно:

особового складу - близько 23 800 (+300) осіб

танків ‒ 1048 (+22) од.

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.

артилерійських систем – 459 (+8) од.

РСЗВ - 152 (+1) од.

засобів ППО - 80 од.

літаків – 194 (+2) од.

гелікоптерів – 155 од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од.

кораблів/катерів - 8 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26)

спеціальної техніки - 38 (+6)

крилатих ракет - 84 од.

Крім того, Генштаб наголошує, що найбільші втрати ворога минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

