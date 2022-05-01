Знищено 23 500 окупантів, 1026 танків та 192 літаки, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог втратив 23 500 військових, 1026 танків, 2471 ББМ, 192 літаки та 155 гелікоптерів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 1 травня орієнтовно склали:
Особового складу - 23500 (+300) осіб ліквідовано
Танків ‒ 1026 одиниць (+18 за добу)
Бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26)
Артилерійських систем – 451 (+15)
Реактивних систем залпового вогню - 151 (+0)
Засоби протиповітряної оборони - 80 (+3)
Літаків – 192 (+2)
Гелікоптерів – 155 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20)
Кораблі /катери - 8 (+0)
Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 245 (+13)
Спеціальна техніка - 32 (+0)
Крилаті ракети - 84
У Генштабі наголосили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
- З 24 лютого до 30 квітня українці ліквідували 23 200 російських військових, 1008 танків, 2445 ББМ, 190 літаків та 155 гелікоптерів
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