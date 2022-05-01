Знищено 23 500 окупантів, 1026 танків та 192 літаки, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 1 травня орієнтовно склали:

Особового складу - 23500 (+300) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1026 одиниць (+18 за добу)

Бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26)

Артилерійських систем – 451 (+15)

Реактивних систем залпового вогню - 151 (+0)

Засоби протиповітряної оборони - 80 (+3)

Літаків – 192 (+2)

Гелікоптерів – 155 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20)

Кораблі /катери - 8 (+0)

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 245 (+13)

Спеціальна техніка - 32 (+0)

Крилаті ракети - 84

У Генштабі наголосили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.





З 24 лютого до 30 квітня українці ліквідували 23 200 російських військових, 1008 танків, 2445 ББМ, 190 літаків та 155 гелікоптерів

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