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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Знищено 23 500 окупантів, 1026 танків та 192 літаки, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення

Знищено 23 500 окупантів, 1026 танків та 192 літаки, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення

1 травня, 2022 неділя
11:24
війна з Росією знищили російський танк

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог втратив 23 500 військових, 1026 танків, 2471 ББМ, 192 літаки та 155 гелікоптерів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 1 травня орієнтовно склали: 

Особового складу - 23500 (+300) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1026 одиниць (+18 за добу) 

Бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) 

Артилерійських систем – 451 (+15)

Реактивних систем залпового вогню - 151 (+0)

Засоби протиповітряної оборони - 80 (+3)

Літаків  – 192 (+2)

Гелікоптерів – 155 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20)

Кораблі /катери - 8 (+0)

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 245 (+13)

Спеціальна техніка - 32 (+0)

Крилаті ракети - 84

У Генштабі наголосили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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