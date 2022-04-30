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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 23 200 військових, 1008 танків та 190 літаків

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 23 200 військових, 1008 танків та 190 літаків

30 квітня, 2022 субота
10:10
війна з Росією Російський винищувач Су-34

З 24 лютого до 30 квітня українці ліквідували 23 200 російських військових, 1008 танків, 2445 ББМ, 190 літаків та 155 гелікоптерів

Про це повідомляє генштаб ЗСУ у facebook.  

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 квітня склали: 

Особового складу - близько 23200 осіб (+200 за добу) ліквідовано 

Танків ‒ 1008 одиниць (+22)

Бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27)

Артилерійських систем – 436 (+1)

Реактивних систем залпового вогню  - 151 (+0)

Засоби ППО - 77 (+4)

Літаків – 190 (+1) 

Гелікоптерів – 155 (+0)

Автомобільної техніки - 1701 (+6)

Кораблі /катери - 8 (+0)

Цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 76 (+0)

Безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 232 (+4)

Спеціальна техніка - 32 (+1)

Пускові установки оперативно-тактичні ракетні комплекси - 4 (+0)

У Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. 
 

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2022, субота
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