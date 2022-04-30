З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 23 200 військових, 1008 танків та 190 літаків
З 24 лютого до 30 квітня українці ліквідували 23 200 російських військових, 1008 танків, 2445 ББМ, 190 літаків та 155 гелікоптерів
Про це повідомляє генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 квітня склали:
Особового складу - близько 23200 осіб (+200 за добу) ліквідовано
Танків ‒ 1008 одиниць (+22)
Бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27)
Артилерійських систем – 436 (+1)
Реактивних систем залпового вогню - 151 (+0)
Засоби ППО - 77 (+4)
Літаків – 190 (+1)
Гелікоптерів – 155 (+0)
Автомобільної техніки - 1701 (+6)
Кораблі /катери - 8 (+0)
Цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 76 (+0)
Безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 232 (+4)
Спеціальна техніка - 32 (+1)
Пускові установки оперативно-тактичні ракетні комплекси - 4 (+0)
У Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
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