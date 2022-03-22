Більше 300 окупантів дезертирували на Сумщині, - Генштаб
В Охтирському районі, що на Сумщині, близько 300 окупантів відмовилися виконувати військові накази та на 70 одиницях техніки поїхали геть
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Youtube.
"В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі також відзначають активну пропаганду відносно необхідності білоруських збройних сил брати участь у війні з Україно.
За даними Генштабу, ворог продовжує мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської області, щоб закрити свої потреби в живій силі після значних втрат. Однак значна частина мешканців тимчасово окупованих територій не погоджується з політикою окупанта і не має бажання поповнювати лави його армії. Відтак, люди переховуються.
При цьому таку мобілізацію Генштаб характеризує як хаотичну: людей не розподіляють за спеціальностями, а більшість з них взагалі не мають ніякого військового фаху та не мали досвіду віськової служби. Тих, хто має російський паспорт, окупанти схиляють до підписання контрактів, а мобілізованих з паспортом песевдореспубліки оформлюють як добровольців.
"На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має", – вказав Генштаб.
За його даними, ЗСУ за минулу добу відбили 13 атак противника та знизили и 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.
"Крім того, захисники Маріуполя знищили патрульний катер Раптор та комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3", – додали в Генштабі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе