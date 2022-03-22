Більше 300 окупантів дезертирували на Сумщині, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Youtube.



"В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції", - йдеться в повідомленні.



У Генштабі також відзначають активну пропаганду відносно необхідності білоруських збройних сил брати участь у війні з Україно.



За даними Генштабу, ворог продовжує мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської області, щоб закрити свої потреби в живій силі після значних втрат. Однак значна частина мешканців тимчасово окупованих територій не погоджується з політикою окупанта і не має бажання поповнювати лави його армії. Відтак, люди переховуються.



При цьому таку мобілізацію Генштаб характеризує як хаотичну: людей не розподіляють за спеціальностями, а більшість з них взагалі не мають ніякого військового фаху та не мали досвіду віськової служби. Тих, хто має російський паспорт, окупанти схиляють до підписання контрактів, а мобілізованих з паспортом песевдореспубліки оформлюють як добровольців.



"На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має", – вказав Генштаб.



За його даними, ЗСУ за минулу добу відбили 13 атак противника та знизили и 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

"Крім того, захисники Маріуполя знищили патрульний катер Раптор та комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3", – додали в Генштабі.