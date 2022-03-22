Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Більше 300 окупантів дезертирували на Сумщині, - Генштаб

Більше 300 окупантів дезертирували на Сумщині, - Генштаб

22 березня, 2022 вiвторок
07:34

В Охтирському районі, що на Сумщині, близько 300 окупантів відмовилися виконувати військові накази та на 70 одиницях техніки поїхали геть

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Youtube.

"В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також відзначають активну пропаганду відносно необхідності білоруських збройних сил брати участь у війні з Україно.

За даними Генштабу, ворог продовжує мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської області, щоб закрити свої потреби в живій силі після значних втрат. Однак значна частина мешканців тимчасово окупованих територій не погоджується з політикою окупанта і не має бажання поповнювати лави його армії. Відтак, люди переховуються.

При цьому таку мобілізацію Генштаб характеризує як хаотичну: людей не розподіляють за спеціальностями, а більшість з них взагалі не мають ніякого військового фаху та не мали досвіду віськової служби. Тих, хто має російський паспорт, окупанти схиляють до підписання контрактів, а мобілізованих з паспортом песевдореспубліки оформлюють як добровольців.

"На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має", – вказав Генштаб.

За його даними, ЗСУ за минулу добу відбили 13 атак противника та знизили и 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

"Крім того, захисники Маріуполя знищили патрульний катер Раптор та комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3", – додали в Генштабі.


Нагадаємо, у російських окупаційних військ, що діють на території України, запасів залишилось на три дні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
мобілізація
Сумська область
Генштаб ЗСУ
дизертирство
Читайте також:
21 березня, 2022 понедiлок
Ракетний удар по ТЦ Києва: СБУ затримала чоловіка, який виклав у TikTok розташування позицій ЗСУ
Чорнобаївка
21 березня, 2022 понедiлок
"Сьомий раз": Арестович натякнув про нові втрати окупантів у Чорнобаївці
Роман Костенко
21 березня, 2022 понедiлок
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.98
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 березня
07:17
У Криворізькому районі обстріляли 2 села і місто Зеленодольськ, ЗСУ знешкодили склад боєприпасів, - голова Криворізької РВА
07:03
Генштаб ЗСУ
У російських окупаційних військ запасів залишилось на три дні – ЗСУ
06:29
Пентагон
Пентагон допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії
06:28
"Нафтогаз" продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості, – глава правління
06:15
Путін може вдатися до операції під фальшивим прапором, включаючи хіматаку, - Байден
05:52
Мешканців Борисполя закликали виїхати з міста
05:00
Асоціація саперів: Майже 15% території України заміновано (КАРТА)
04:25
гіперзвукова ракета Кинджал
Британська розвідка: Росія могла застосувати гіперзвукові ракети в Україні, щоб замаскувати відсутність результатів
01:57
Джавелін
Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон
01:50
Танк
У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express
01:36
Джо Байден
Росія вивчає варіанти потенційних кібератак на США у відповідь на санкції, - Байден
01:22
Генштаб ЗСУ
ЗСУ звільнили Макарів, відбили 13 атак, знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів, - Генштаб ЗСУ
01:04
хабар, гроші, валюта
Нацбанк збільшив добовий ліміт на зняття валюти в Україні більше, як втричі
00:47
ППО збили
За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників та декілька ракет, - Повітряні сили ЗСУ
00:29
Віталій Кім
Миколаївщина налагоджує економіку, готується до посівної, але обстріли ще тривають, - голова ОВА
00:07
Володимир Зеленський
У росіян порожнеча замість душі, замість серця, замість усього, що робить людей людьми, - Зеленський
2022, понедiлок
21 березня
23:49
Нед Прайс
Путін не готовий зупинити війну в Україні, - Держдеп США
23:48
Михайло Федоров
Техкомпанії YouScan та ESET пішли з ринку Росії та Білорусі, - Федоров
23:31
Брати Суркіси
Брати Суркіси втекли з України на третій день війни, прихопивши понад $17 млн, - ЗМІ
23:27
Роман Абрамович
Металургійна компанія Абрамовича повідомила про імовірність дефолту
23:06
алкоголь
На Черкащині дозволили продаж алкоголю, - ОВА
23:04
економіка
Війна в Україні призведе до падіння рівня ВВП у світі та росту інфляції, - Fitch
22:58
інтернет
Укртелеком відновив інтернет на Херсонщині
22:55
Луганщина на днях отримає ще 600 тонн гумвантажу, - голова Луганської ОВА
22:41
США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону
22:39
Латвія закриває службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території
22:20
Зеленський
Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію
22:19
Fitch Group
Інфляція 18% та долар по 135 рублів, - Fitch спрогнозував рівень падіння економіки Росії цьогоріч
22:16
Сійярто
Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ
21:50
Росія призначила "мера" Бердянська - прокуратура відкрила справу
21:47
"Щоразу коли вам боляче, у нас розривається серце. Гоніть цих рабів": Зеленський звернувся до жителів окупованих територій
21:44
21 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 8057 людей, - Кирило Тимошенко
21:42
польський футбол
Збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА, - рішення CAS
21:19
Сергій Квіт
Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію
21:18
США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal
21:03
Ізраїль спростить умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни
20:59
Ексклюзив
Перевороту в Росії не буде: в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності, - Айзенберг
20:58
Окупант сепар
Росіяни вбили в Авдіївці п'ятьох українців та близько десяти поранили
20:54
полонені москалі
У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти
20:47
Дмитро Гордон
У Росії відкрили справу проти Гордона за нібито заклики до війни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV