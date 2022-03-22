У російських окупаційних військ запасів залишилось на три дні – ЗСУ
У російських окупаційних військ, що діють на території України, запасів залишилось на три дні.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ", - сказано в повідомленні.
Так, запасів боєприпасів та продовольства в окупантів залишилось на три дні.
"Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - уточнено в повідомленні.
Нагадаємо, 21 березня ЗСУ звільнили Макарів, відбили 13 атак, знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів.
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