У російських окупаційних військ запасів залишилось на три дні – ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ", - сказано в повідомленні.

Так, запасів боєприпасів та продовольства в окупантів залишилось на три дні.

"Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - уточнено в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня ЗСУ звільнили Макарів, відбили 13 атак, знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів.



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