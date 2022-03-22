Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією ЗСУ звільнили Макарів, відбили 13 атак, знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів, - Генштаб ЗСУ

ЗСУ звільнили Макарів, відбили 13 атак, знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів, - Генштаб ЗСУ

22 березня, 2022 вiвторок
01:22
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Ворог суттєво знизив активність, а у тих місцях, де наважується її проявляти, отримує гідну відсіч.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Еспресо.TV

Завершується двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

В ході бойових дій ворог тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом та блокує вихід до Азовського моря.

Втративши наступальний потенціал, російські окупаційні війська продовжують формувати та переміщувати резерви з глибини території російської федерації до кордонів України.

У зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у збройних силах російської федерації призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів.

Військово-політичне керівництво російської федерації здійснює агресивну пропагандистську діяльність спрямовану на військовослужбовців збройних сил республіки білорусь, щодо необхідності військового вторгнення на територію України.

На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки з метою пошуку оптимальних шляхів покращення свого положення.

На Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не веде, продовжує відновлення наступальних спроможностей шляхом введення на територію України додаткових підрозділів, зокрема батальйонної тактичної групи зі складу 90-ї танкової дивізії.

Підрозділи загарбника продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводить, продовжує частково блокувати місто Суми, здійснює артилерійські обстріли міста Харків. Підрозділи забезпечення окупаційних військ намагаються відновити ділянку залізниці від міста Валуйки до міста Куп’янськ з метою поліпшення тилового забезпечення угрупування військ.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, успіху не мав.

Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).

Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.

На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.

На Миколаївському напрямку, внаслідок контратаки підрозділів Збройних Сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі.

Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий.

Ворожа авіація продовжує ракетно-бомбовими ударами руйнувати об’єкти інфраструктури на території України у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. При цьому, окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу республіки білорусь.

Очікується, що ворог продовжить завдавати підступних ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

звільнення
Макарів
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
Зеленський
21 березня, 2022 понедiлок
Всі компроміси з Росією буде затверджувати всеукраїнський референдум, - Зеленський
Роман Костенко
21 березня, 2022 понедiлок
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
Київ, вибух
21 березня, 2022 понедiлок
У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТЦ в Києві
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.98
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 березня
01:50
Танк
У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express
01:36
Джо Байден
Росія вивчає варіанти потенційних кібератак на США у відповідь на санкції, - Байден
01:04
хабар, гроші, валюта
Нацбанк збільшив добовий ліміт на зняття валюти в Україні більше, як втричі
00:47
ППО збили
За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників та декілька ракет, - Повітряні сили ЗСУ
00:29
Віталій Кім
Миколаївщина налагоджує економіку, готується до посівної, але обстріли ще тривають, - голова ОВА
00:07
Володимир Зеленський
У росіян порожнеча замість душі, замість серця, замість усього, що робить людей людьми, - Зеленський
2022, понедiлок
21 березня
23:49
Нед Прайс
Путін не готовий зупинити війну в Україні, - Держдеп США
23:48
Михайло Федоров
Техкомпанії YouScan та ESET пішли з ринку Росії та Білорусі, - Федоров
23:31
Брати Суркіси
Брати Суркіси втекли з України на третій день війни, прихопивши понад $17 млн, - ЗМІ
23:27
Роман Абрамович
Металургійна компанія Абрамовича повідомила про імовірність дефолту
23:06
алкоголь
На Черкащині дозволили продаж алкоголю, - ОВА
23:04
економіка
Війна в Україні призведе до падіння рівня ВВП у світі та росту інфляції, - Fitch
22:58
інтернет
Укртелеком відновив інтернет на Херсонщині
22:55
Луганщина на днях отримає ще 600 тонн гумвантажу, - голова Луганської ОВА
22:41
США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону
22:39
Латвія закриває службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території
22:20
Зеленський
Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію
22:19
Fitch Group
Інфляція 18% та долар по 135 рублів, - Fitch спрогнозував рівень падіння економіки Росії цьогоріч
22:16
Сійярто
Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ
21:50
Росія призначила "мера" Бердянська - прокуратура відкрила справу
21:47
"Щоразу коли вам боляче, у нас розривається серце. Гоніть цих рабів": Зеленський звернувся до жителів окупованих територій
21:44
21 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 8057 людей, - Кирило Тимошенко
21:42
польський футбол
Збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА, - рішення CAS
21:19
Сергій Квіт
Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію
21:18
США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal
21:03
Ізраїль спростить умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни
20:59
Ексклюзив
Перевороту в Росії не буде: в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності, - Айзенберг
20:58
Окупант сепар
Росіяни вбили в Авдіївці п'ятьох українців та близько десяти поранили
20:54
полонені москалі
У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти
20:47
Дмитро Гордон
У Росії відкрили справу проти Гордона за нібито заклики до війни
20:41
Окупанти скидають бомби на заводи Маріуполя, щоб знищити економіку України, - полк "Азов"
20:29
Ймовірністю нових окупаційних обстрілів та для знищення російських ДРГ: Кличко пояснив, навіщо на Київщині посилили комендантську годину
20:07
Яхтсмени-герої
Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині
20:03
Окупанти зіткнулись з дефіцитом запчастин для ремонту техніки та готують "вибори" на окупованих територіях Запорізької області, - Генштаб
20:00
Зеленський
Всі компроміси з Росією буде затверджувати всеукраїнський референдум, - Зеленський
19:51
Ексклюзив
Володимир Огризко
Для Путіна головними є нові військові іграшки, щоб ними лякати весь світ, - Огризко
19:43
Ракетний удар по ТЦ Києва
Ракетний удар по ТЦ Києва: СБУ затримала чоловіка, який виклав у TikTok розташування позицій ЗСУ
19:25
Sotheby's
Christie’s, Sotheby’s і Phillips приєднаються до викриття російських мільярдерів, які потрапили під санкції
19:23
Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА
19:17
ворожа ракета
Росія зіткнулася з браком високоточних ракет, - CNN
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV