Більше не загроза довкіллю: Ілон Маск припустив відновлення продажів Tesla за біткоїни

Про це засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив на конференції B-Word, яку організував Crypto Council for Innovation.



Tesla відмовилася від прийому платежів в біткоїнах в середині травня поточного року. Тоді Маск розкритикував першу криптовалюту за неекологічний спосіб її видобутку. За словами бізнесмена, Tesla не може дозволити собі завдавати шкоди навколишньому середовищу, тому не братиме криптовалюта в якості оплати до тих пір, поки її Майнінг не почне здійснюватися за допомогою поновлюваних джерел енергії.



На початку червня генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор і створена ним Рада з Майнінгу біткоїнів представили дані, згідно з якими частка "зеленого" майнінгу перевищила 56%. Маск засумнівався в достовірності цих даних, однак визнав, що "спостерігається позитивна динаміка" у використанні поновлюваних джерел енергії для видобутку криптовалюти



"Я маю намір приділити цьому питанню більше уваги, щоб бути впевненим, що відсоток використання поновлюваних джерел енергії, швидше за все, становить 50% або більше, і що існує тенденція до збільшення цієї частки. Якщо так, Tesla відновить прийом біткоїнів", - зазначив тоді Маск.



Цього разу на конференції Маск заявив, що при збереженні поточної тенденції з "екологічним майнінгом" його електрокари можуть знову почати продавати за криптовалюту.



"Схоже, що біткоїн все більше зміщується в бік поновлюваних джерел енергії, і кілька потужних вугільних електростанцій, які використовувалися для видобування криптовалюти, були закриті, зокрема, в Китаї", - заявив Маск під час конференції.



Нагадаємо, у травні після оголошення Маска про зупинку продажів Tesla за біткоїни, курс криптовалюти одразу просів на 15%