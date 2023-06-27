Більше половини українців готові терпіти труднощі через війну задля перемоги над РФ, - опитування
58% опитаних українців зазначили, що кілька років готові терпіти труднощі, спричинені війною, задля перемоги над Росією
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Ще 12% респондентів зазначили, що готові терпіти труднощі кілька місяців, 11% - близько року. Стільки ж опитаних, переважно серед бідних прошарків населення, не готові до труднощів взагалі.
Українці вважають, що пріоритетними для повоєнного розвитку мають бути безпековий (40%) та соціальний напрям (36%). 23% обрали інновації в державі (нові технології, енергоощадження, науку та освіту).
На думку більшості респондентів найбільше сприятимуть ефективному розвитку українського суспільства молодь (50%), військові та ветерани (46%). 30% опитаних вважають, що це повинні бути вчені, інноватори, 26% – волонтери, 25% – підприємці малого та середнього бізнесу, 16% – громадські діячі, по 13% – політики або керівники великого бізнесу, підприємств. По 8% українців віддали голоси за представників місцевої влади, або священнослужителів, 6% – журналістів, блогерів.
- Згідно з опитуванням Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) 97% українців переконані в перемозі України, а 82% підтримують вступ країни до НАТО.
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