Про це поінформували в Центрі аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

"Навіть після року безперервних атак з боку злочинного режиму в Москві українці продовжують гуртуватися навколо свого лідера часів війни, президента Зеленського", - сказав Стівен Нікс, старший директор IRI з питань Євразії. "Владіміру Путіну не тільки не вдалося похитнути їхню рішучість, він зміцнив підтримку українців у прагненні перемогти у війні без будь-яких територіальних поступок", - додав він.

Опитування також засвідчило, що підтримка вступу до НАТО зросла. 82% підтримали б вступ до НАТО, якби референдум відбувся сьогодні.

Зазначається, що це на десять відсоткових пунктів більше порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23 відсоткових пункти більше порівняно з квітнем 2022 року.

Зокрема аналітики ствердили, що відповідаючи на запитання про діяльність президента Зеленського, 91% українців схвалив його роботу. 97% вірять, що переможуть у війні з Росією, а 74% вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.