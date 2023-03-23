97% українців переконані в перемозі України, а 82% підтримують вступ країни до НАТО, - опитування
Згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту (IRI), українці висловили рекордну підтримку щодо вступу країни до НАТО - 82%, а 97% переконані в перемозі України
Про це поінформували в Центрі аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).
"Навіть після року безперервних атак з боку злочинного режиму в Москві українці продовжують гуртуватися навколо свого лідера часів війни, президента Зеленського", - сказав Стівен Нікс, старший директор IRI з питань Євразії. "Владіміру Путіну не тільки не вдалося похитнути їхню рішучість, він зміцнив підтримку українців у прагненні перемогти у війні без будь-яких територіальних поступок", - додав він.
Опитування також засвідчило, що підтримка вступу до НАТО зросла. 82% підтримали б вступ до НАТО, якби референдум відбувся сьогодні.
Зазначається, що це на десять відсоткових пунктів більше порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23 відсоткових пункти більше порівняно з квітнем 2022 року.
Зокрема аналітики ствердили, що відповідаючи на запитання про діяльність президента Зеленського, 91% українців схвалив його роботу. 97% вірять, що переможуть у війні з Росією, а 74% вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.
- Нагадаємо, згідно з даними соціологічної групи "Рейтинг" станом на грудень 2022 року також абсолютна більшість українців висловила впевненість, що наша країна зможе відбити напад Росії - 97%.
- Згідно з опитуванням Європейської ради з питань міжнародних відносин, дві третини респондентів-громадян ЄС вважають Росію противником своїх держав у 2023 році.
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