У перемозі над Росією впевнені 97% українців, - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

У грудні понад 82% опитаних українців вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку і 7% думають – навпаки.

"Дві третини опитаних очікують, що наступний 2023 рік буде кращим за попередній. 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% – гіршим. У порівнянні із торішнім дослідженням показники більш оптимістичні. Також майже 90% дивляться у 2023 з оптимізмом, лише 6% з песимізмом. Оцінюючи зміни у різних сферах за останній рік, більше позитивних оцінок було зафіксовано щодо політичної ситуації (близько половини зазначили, що вона покращилася) і відчуття впевненості у майбутньому (майже 40% опитаних зазначили про покращення)", – йдеться в дослідженні.

Соціологи зафіксували, що абсолютна більшість опитаних – 97% – впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії.

Українці оцінюючи зміни в окремих сферах виділили обороноздатність країни – 90% та міжнародному іміджі України –86%.

Під час опитування результати якого стали відомі 24 листопада, 90% українці проголосували, що вірять у нашу перемогу у війні з російськими окупантами.

В опитування опублікованому 24 жовтня, на думку українців, найбільш дружніми до нашої країни сьогодні є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.

На тлі проблем з енергопостачанням, спричинених ракетними ударами РФ, лише 7% опитаних громадян України активно готуються до переїзду в інше місце на зимовий період.

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