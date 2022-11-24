У перемогу у війні з РФ вірять 90% українців, - опитування

Про це у Медіацентрі йшлося під час дискусії на тему: "Як змінилось і як змінюється українське суспільство під час війни?"

"На запитання про те, як українці бачать перемогу, 55% відповідають, що це повне вигнання загарбників за кордони, як вони були станом до 2014 року", - зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

Повідомляється, що 90% українців вірять у перемогу.

"Ще понад 20% взагалі стоять на такій позиції, що перемогою буде стимуляція радикальних змін у самій Росії - як мінімум зміни влади. Порівняно з минулим роком, значно більше стало тих, хто вважає, що наша країна зможе найближчим часом подолати всі проблеми та труднощі. Якщо рік тому таких було лише 18%, то зараз понад 40%", - розповів Міщенко.

Також заступник директора Центру додав, що близько 40% опитаних вважають, що наша країна подолає труднощі у більш віддаленому майбутньому.

В опитування опублікованому 24 жовтня на думку українців, найбільш дружніми до нашої країни сьогодні є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.

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