У перемогу у війні з РФ вірять 90% українців, - опитування
Опитування соціологічної служби Центру Разумкова показало, що 90% українців вірять у нашу перемогу у війні з російськими окупантами
Про це у Медіацентрі йшлося під час дискусії на тему: "Як змінилось і як змінюється українське суспільство під час війни?"
"На запитання про те, як українці бачать перемогу, 55% відповідають, що це повне вигнання загарбників за кордони, як вони були станом до 2014 року", - зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Повідомляється, що 90% українців вірять у перемогу.
"Ще понад 20% взагалі стоять на такій позиції, що перемогою буде стимуляція радикальних змін у самій Росії - як мінімум зміни влади. Порівняно з минулим роком, значно більше стало тих, хто вважає, що наша країна зможе найближчим часом подолати всі проблеми та труднощі. Якщо рік тому таких було лише 18%, то зараз понад 40%", - розповів Міщенко.
Також заступник директора Центру додав, що близько 40% опитаних вважають, що наша країна подолає труднощі у більш віддаленому майбутньому.
- В опитування опублікованому 24 жовтня на думку українців, найбільш дружніми до нашої країни сьогодні є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.
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