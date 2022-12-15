Через зимовий холод та атаки РФ до переїзду готуються 7% українців, - опитування

Про це йдеться у звіт Міжнародної організації з міграції (МОМ), оприлюдненого за результатами опитування.

Його висновки показали, що навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних послуг без інформації про терміни їх відновлення, 2/3 респондентів заявили, що не покинуть свої помешкання.

"Майже 18 млн людей – 40% населення України – потребуються термінової гуманітарної допомоги", – сказав Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

За даними організації, 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження, а 63% опитаних розповіли, що обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

Відзначимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час доповіді в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 грудня заявив, що майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад Росії на Україну – це 20% від фактичного населення країни.

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