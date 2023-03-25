Більшість держпідприємств перейдуть до Фонду державного майна, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що більшість держпідприємств у 2023-му перейдуть до Фонду державного майна, після чого вони можуть бути приватизовані
Про це Денис Шмигаль поінформував у телеграмі.
Зазначається, що уряд у 2023 році планує низку реформ щодо приватизації та управління державним майном:
- Передати більшість державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна.
- Після аналізу їх діяльності або приватизувати, або надати їм новий рівень управління за стандартами ОЕСР.
- Відновити "Велику приватизацію" для стимулювання інвестицій та прискорити ліквідацію неспроможних підприємств. Зокрема оновити перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.
- Розробити стратегію управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб.
- Оптимізувати структуру Фонду державного майна України.
"Наша стратегія — це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях", - наголосив Денис Шмигаль.
- Нагадаємо, на засіданні 24 березня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до міжурядової угоди України та Молдови, що сприятиме збільшенню потенціалу дунайських портів.
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