Більшість держпідприємств перейдуть до Фонду державного майна, - Шмигаль

Про це Денис Шмигаль поінформував у телеграмі.

Зазначається, що уряд у 2023 році планує низку реформ щодо приватизації та управління державним майном:

Передати більшість державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна.

Після аналізу їх діяльності або приватизувати, або надати їм новий рівень управління за стандартами ОЕСР.

Відновити "Велику приватизацію" для стимулювання інвестицій та прискорити ліквідацію неспроможних підприємств. Зокрема оновити перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

Розробити стратегію управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб.

Оптимізувати структуру Фонду державного майна України.

"Наша стратегія — це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях", - наголосив Денис Шмигаль.