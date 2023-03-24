Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зміни до міжурядової угоди означають пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені через молдавську територію.

"Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів. Українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 рази, і це ще не межа. Продовжуємо їхнє розширення", - зазначив Шмигаль.

Будівництвом і ремонтом прикордонних пунктів пропуску віднині опікуватиметься Мініфраструктури. Таке рішення було ухвалено задля їхньої системної модернізації.

"Державне агентство відновлення визначаємо відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску", - сказав Шмигаль і зазначив, що більше половини з них потребують добудови або реконструкції.

"Нова прикордонна інфраструктура – це комфорт для людей та бізнесу та реалізація наших євроінтеграційних амбіцій", - додав очільник уряду.

Крім того, уряд затвердив постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд. Для цього в Держбюджеті передбачено майже 1 млрд гривень.