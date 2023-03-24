Будівництво фортифікацій, вантажні перевезення: уряд ухвалив низку рішень щодо логістики та оборонної інфраструктури
На засіданні 24 березня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до міжурядової угоди України та Молдови, що сприятиме збільшенню потенціалу дунайських портів
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, зміни до міжурядової угоди означають пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені через молдавську територію.
"Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів. Українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 рази, і це ще не межа. Продовжуємо їхнє розширення", - зазначив Шмигаль.
Будівництвом і ремонтом прикордонних пунктів пропуску віднині опікуватиметься Мініфраструктури. Таке рішення було ухвалено задля їхньої системної модернізації.
"Державне агентство відновлення визначаємо відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску", - сказав Шмигаль і зазначив, що більше половини з них потребують добудови або реконструкції.
"Нова прикордонна інфраструктура – це комфорт для людей та бізнесу та реалізація наших євроінтеграційних амбіцій", - додав очільник уряду.
Крім того, уряд затвердив постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд. Для цього в Держбюджеті передбачено майже 1 млрд гривень.
- 10 березня Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва оборонних фортифікаційних споруд в окремих областях.
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