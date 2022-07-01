Більшість одеситів звикли до смертельної небезпеки, коли може прилетіти будь-де, - депутат міськради Обухов

Про це розповів депутат міськради Одеси Петро Обухов в ефірі Еспресо.

"В нас вже прилітало, в нас вже потрапляло в житловий будинок. Десь 10-11 людей мирних загинуло під час кількох ракетних обстрілів. Мені здається, що більшість одеситів з тих, хто лишився в місті вони до цього вже звикли. Я знаю, що деякі пляжі закриті, відокремлені і чув, що люди там є і вони плавають. На вулицях люди є, в кафе є. Я так розумію, що ми уже звиклись з смертельною небезпекою, коли може прилетіти будь-де", - сказав Обухов.

Він додав, що Одеса всім забезпечена.

"Єдине, що відчувається, дратує - це постійні повітряні тривоги. Останній тиждень по п'ять, по сім, по дев'ять разів. Вночі і вранці, і будь-коли. Це дуже вже набридло. В січні в трамваях було продано 210 тис. квитків, ось в червні 168 тис. Люди повертаються і жодних проблем нема. Лікарні працюють. Ми навіть провели першу сесію міськради на цьому тижні - була повітряна тривога, депутатам довелось вийти, але, в цілому, місто функціонує", - зазначив депутат.