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Огляд

Більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять Путіну, а отруєння дружини Буданова свідчить про московську агентуру в Україні. Акценти світових ЗМІ 29 листопада

Андріана Стахів
29 листопада, 2023 середа
12:09
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань тема отруєння дружини Буданова, а також те, що більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять аргументам Путіна

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 листопада.

Більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять Путіну

За даними звітів, зроблених на основі опитувань, більшість росіян продовжують підтримувати війну в Україні і вірять аргументам Путіна, повідомляє The Washington Post.

"Всі наївні прогнози про те, що народне невдоволення, викликане санкціями і обмеженнями, накладеними на повсякденне життя у воєнний час, призведе до падіння режиму Володимира Путіна, виявилися марними", — йдеться у звіті.

Як пише WP, посилаючись на доповідь, більшість росіян переконані, що Росія заплатила таку високу ціну, що не повинна відмовлятися від жодної території України, яку вона зараз окупує, а Путін сповнений рішучості змусити Київ змиритися із захопленими Росією територіями.

68% росіян підтримують продовження війни, яка забрала десятки тисяч життів з обох сторін, а група з 22% рішуче виступає проти припинення вогню за будь-яких обставин. Ще близько 20% рішуче виступають проти війни, ця цифра не змінилася з моменту вторгнення у лютому 2022 року. Більшість росіян, а це 72%, підтримують мирні переговори, проте лише 19% готові піти на поступки Україні заради миру.

москва, кремль

Фото: gettyimages

"Вирішальним фактором у здатності Кремля контролювати громадську думку і підтримувати війну, попри масові жертви, є слухняна центристська група, яка не є палкими прихильниками війни, але вважає, що населення повинно підтримувати президента і військових у воєнний час", — зазначають у виданні.

Як підкреслює медіа, звіт є продовженням попереднього поглибленого дослідження перших шести місяців війни і вказує на те, що підтримка війни залишається напрочуд стабільною, попри військові невдачі та високі втрати. Російська масова свідомість застрягла між двома суперечливими поглядами. У фокус-групах більшість прихильників війни стверджували, що "ми повинні закінчити те, що почали" і "ми вже втратили занадто багато, щоб зупинитися зараз, тільки перемога буде достатньою".

Кремлівська військова пропаганда, що Росія веде війну за своє виживання проти українських "нацистів", яких підтримує Захід, часто повторювалася у фокус-групах, як рішучими прихильниками війни, так і тими, хто ставився до неї більш неоднозначно, йдеться у звіті.

"Більшість росіян ототожнюють політичні інтереси Путіна з інтересами нації в цілому і схильні підтримувати війну, навіть якщо вважають її шкідливою", — підсумовує WP такими даними зі звіту.

Отруєння дружини Буданова свідчить про московську агентуру в Україні

Отруєння дружини Кирила Буданова Маріанни Буданової свідчить про те, що Москва має в Україні агентуру під прикриттям, пише The Guardian.

Дружина головного розвідника України одужує в лікарні після отруєння. Ймовірно, вона з'їла їжу з вмістом "важких металів". Невідомо, коли саме сталося отруєння. Вона поскаржилася на погане самопочуття і була госпіталізована для здачі аналізів. Також є інформація, що захворіли ще кілька інших чиновників ГУР.

"Буданов є ненависною фігурою для Кремля і широко відомий як дуже успішний і універсальний шпигун, відповідальний за низку успішних спецоперацій, деякі з яких проводилися в глибині російської території. Він пережив кілька замахів на своє життя", — наголошує видання.

Кирило Буданов

Фото: DefenceIntelligenceofUkraine

Виступаючи в серпні, Буданов заявив, що з міркувань безпеки постійно перебуває поруч з дружиною, нагадує WP, якщо факт отруєння підтвердиться, це буде серйозним порушенням безпеки і найгучнішою спробою вбивства члена сім'ї українського керівництва з часу повномасштабного російського вторгнення минулого року.

"Це також свідчить про те, що Москва має агентуру під прикриттям в Україні", — вважають у The Guardian.

Медіа також пригадує, що у квітні російський суд заочно заарештував Буданова за "звинуваченням у тероризмі".

"Він бореться з Росією в різних іпостасях вже майже десять років. У 2014 році він брав участь в українській "антитерористичній операції" на сході країни після того, як Кремль здійснив там частково успішне таємне захоплення влади. За повідомленнями, він був тричі поранений, один раз серйозно", — робить акценти The Guardian.

У 2020 році його призначили заступником директора Служби зовнішньої розвідки України. Незабаром після цього президент Володимир Зеленський призначив його начальником ГУР, відповідальним за велику таємну організацію. На початку цього року ходили чутки, що його готують на посаду міністра оборони, додає ЗМІ, цього не сталося, але у вересні Буданов отримав звання генерал-лейтенанта.

Суспільство
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Україна
Росія
Війна з Росією
Кирило Буданов
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