Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Більшість туристичних об'єктів зруйновано. Жахіття залишив російський слід у нашому містечку. Сподіваюсь, що міжнародні організації та державні програми допоможуть Святогірську відбудувати й відновити туристичну потужність, яка була до війни", - зазначив Рибалкін.

Голова Святогірської ВЦА також додав, що Свято-Успенська Святогірська Лавра у момент окупації перебувала на підконтрольній Україні території.

"Жодний російський чобіт не ступив на територію Лаври, але всі об'єкти Лаври зазнали руйнувань. Це осередки Лаври, які розташовані у населених пунктах Богородичне, Долина, Адамівка", - зауважив Рибалкін.