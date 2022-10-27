Більшість туристичних об'єктів Святогірська зруйновано окупантами, - очільник Святогірської ВЦА Рибалкін
Очільник Святогірської ВЦА Володимир Рибалкін повідомив, що туристичний сектор Святогірська втратив великі потужності
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Більшість туристичних об'єктів зруйновано. Жахіття залишив російський слід у нашому містечку. Сподіваюсь, що міжнародні організації та державні програми допоможуть Святогірську відбудувати й відновити туристичну потужність, яка була до війни", - зазначив Рибалкін.
Голова Святогірської ВЦА також додав, що Свято-Успенська Святогірська Лавра у момент окупації перебувала на підконтрольній Україні території.
"Жодний російський чобіт не ступив на територію Лаври, але всі об'єкти Лаври зазнали руйнувань. Це осередки Лаври, які розташовані у населених пунктах Богородичне, Долина, Адамівка", - зауважив Рибалкін.
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