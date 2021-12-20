Більшість українців проти другого терміну Зеленського, він очолив антирейтинг - SOCIS

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією SOCIS.



За жодних обставин за Зеленського не будуть голосувати 32,4% опитаних. 67,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.







Водночас 18,5% вважають, що у правильному. 63,8% українців проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. За висловились 26,4% опитаних. При цьому якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, за Володимира Зеленського готові проголосувати 16,7% від усіх респондентів. За Петра Порошенка – 12,3%. Інші кандидати: Юлія Тимошенко 8,6%, Юрій Бойко 7,9%, Ігор Смешко 5,1%, Дмитро Разумков 4,9%. Інші політики мають менші результати. Терміни проведення дослідження: 11 – 16 грудня 2021 року.







Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та в непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв'ю становила 12 хвилин.