Біля австралійського острова знайшли більше десятка загиблих китів

Про це повідомляє Sky news.

Трупи 14 молодих самців китів виявили вдень 19 вересня на острові Кінг на мілководді біля скелястого берега, йдеться у даних Департаменту природних ресурсів і навколишнього середовища штату.

"Можливо, кити були частиною однієї холостяцької зграї - групи молодих самців кашалотів, що об'єдналися після того, як покинули материнську групу", - йдеться в повідомленні.

Серферів і плавців закликали уникати найближчі райони, якщо трупи китів зацікавлять акул.

Як додають, найбільше викидання ссавців на мілину в історії Австралії сталося два роки тому, коли близько 470 дельфінів виявили на березі біля західного узбережжя Тасманії. Тиждень їх намагалися врятувати. Але вижили лише 111 особин.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb