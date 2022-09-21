Біля австралійського острова знайшли більше десятка загиблих китів
На острові Кінг, який входить до складу штату Тасманія, знайшли трупи китів. Обставини смерті ссавців розслідують Органи з охорони дикої природи Австралії
Про це повідомляє Sky news.
Трупи 14 молодих самців китів виявили вдень 19 вересня на острові Кінг на мілководді біля скелястого берега, йдеться у даних Департаменту природних ресурсів і навколишнього середовища штату.
"Можливо, кити були частиною однієї холостяцької зграї - групи молодих самців кашалотів, що об'єдналися після того, як покинули материнську групу", - йдеться в повідомленні.
Серферів і плавців закликали уникати найближчі райони, якщо трупи китів зацікавлять акул.
Як додають, найбільше викидання ссавців на мілину в історії Австралії сталося два роки тому, коли близько 470 дельфінів виявили на березі біля західного узбережжя Тасманії. Тиждень їх намагалися врятувати. Але вижили лише 111 особин.
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