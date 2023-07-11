Біля Евересту розбився гелікоптер з туристами: п'ятеро людей загинуло
Щонайменше п'ятеро людей загинули після того, як гелікоптер з іноземними туристами розбився біля гори Еверест у Непалі
Про це повідомляє видання AP.
Ще одна людина, яка перебувала на борту гвинтокрила, все ще вважається зниклою безвісти. Зазначається, що гелікоптер розбився в районі Ламаджура.
Видання повідомляє, що повітряне судно поверталося до столиці Непалу Катманду у вівторок вранці після екскурсії з п’ятьма туристами на найвищу вершину світу.
Вважається, що туристи були громадянами Мексики, а пілот був непальцем.
Представник столичного аеропорту Сагар Кадел сказав, що погодні умови спричинили зміни в запланованому маршруті польоту гелікоптера.
Під час періоду сильних дощів рейси зазвичай затримуються, а маршрути змінюються. Туристичний і альпіністський сезон закінчився в травні з початком сезону дощів, і туристичні рейси в гори цієї пори року менш поширені, оскільки видимість погана, а погодні умови стають непередбачуваними.
- У Швейцарії 20 травня, в горах поблизу французького кордону розбився туристичний літак. Унаслідок катастрофи загинуло 3 людини.
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