Про це повідомляє видання AP.

Ще одна людина, яка перебувала на борту гвинтокрила, все ще вважається зниклою безвісти. Зазначається, що гелікоптер розбився в районі Ламаджура.

Видання повідомляє, що повітряне судно поверталося до столиці Непалу Катманду у вівторок вранці після екскурсії з п’ятьма туристами на найвищу вершину світу.

Вважається, що туристи були громадянами Мексики, а пілот був непальцем.

Представник столичного аеропорту Сагар Кадел сказав, що погодні умови спричинили зміни в запланованому маршруті польоту гелікоптера.

Під час періоду сильних дощів рейси зазвичай затримуються, а маршрути змінюються. Туристичний і альпіністський сезон закінчився в травні з початком сезону дощів, і туристичні рейси в гори цієї пори року менш поширені, оскільки видимість погана, а погодні умови стають непередбачуваними.