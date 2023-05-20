У Швейцарії розбився туристичний літак: є загиблі
У Швейцарії сьогодні вранці, 20 травня, в горах поблизу французького кордону розбився туристичний літак. Унаслідок катастрофи загинуло 3 людини
Про це повідомляє швейцарський телеканал RTN.
Зазначається, що літак розбився в гористій місцевості в районі громади Пон-де-Мартель, що у кантоні Невшатель біля французького кордону. Аварія сталася близько 10:20 на крутій та глухій місцевості.
Відомо, що в результаті аварії загинули пілот і двоє пасажирів літака.
За повідомленнями ЗМІ, на місце події було направлено велику команду рятувальників. Уламки знаходилися у важкодоступному місці, що ускладнило проведення рятувальних робіт. Аварійно-рятувальні служби в горах Невшатель направили туди дві великі машини.
"Втручання також вимагало присутності двох легких транспортних засобів, п’ятнадцяти професійних пожежників, у тому числі членів групи GRIMP, а також двох волонтерів-вогнеборців із Пон-де-Мартеля. Поліція Невшателя найняла близько двадцяти жандармів і співробітників судової поліції", - йдеться у повідомлені.
- Нагадаємо, що 27 квітня в Польщі офіційно відкрили аеропорт Варшава-Радом, розташований орієнтовно за 100 кілометрів від столиці – під час шоу зіткнулись два літаки.
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