Про це повідомляє швейцарський телеканал RTN.

Зазначається, що літак розбився в гористій місцевості в районі громади Пон-де-Мартель, що у кантоні Невшатель біля французького кордону. Аварія сталася близько 10:20 на крутій та глухій місцевості.

Відомо, що в результаті аварії загинули пілот і двоє пасажирів літака.

За повідомленнями ЗМІ, на місце події було направлено велику команду рятувальників. Уламки знаходилися у важкодоступному місці, що ускладнило проведення рятувальних робіт. Аварійно-рятувальні служби в горах Невшатель направили туди дві великі машини.

"Втручання також вимагало присутності двох легких транспортних засобів, п’ятнадцяти професійних пожежників, у тому числі членів групи GRIMP, а також двох волонтерів-вогнеборців із Пон-де-Мартеля. Поліція Невшателя найняла близько двадцяти жандармів і співробітників судової поліції", - йдеться у повідомлені.