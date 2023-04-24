Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Біля Марʼїнки та Авдіївки тривають важкі позиційні бої. Противник наступає малими групами. Також слід зазначити, що останні кілька днів противник наступав без підтримки техніки. Однак в нас зʼявилась інформація про появу цілої танкової бригади в районі Авдіївки. Тому окупанти можуть розпочати нові атаки на наші позиції", - розповів Дмитрашківський

Полковник також додав, що окупанти значно збільшили інтенсивність обстрілів

"В районі Вугледара бойових дій не відбувається. Проте росіяни постійно обстрілюють місто та прилеглі території. Вчора противник обстріляв місто авіаційними бомбами. Також слід зазначити, що ворог збільшив кількість обстрілів. Лише за вчора противник здійснив 494 обстрілів на Донецькому напрямку", - додав він.