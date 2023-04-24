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Війна з Росією: хроніка
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РФ активно застосовує авіацію, випускаючи крилаті авіабомби на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, - Генштаб

24 квітня, 2023 понедiлок
06:50
Війна з Росією Су-25 росія

З території окупованої Запорізької області загарбники намагаються вивезти викрадене збіжжя, вантажать на судна. Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар’їнку, також ворог активно застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях

Про це у ранковому зведенні 24 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. У місті Бердянськ Запорізької області, окупаційна влада намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна.

У Бердянську медпрацівників з паспортами РФ змушують ставати на військовий облік

"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою", - кажуть у Генштабі. 

Тож з метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови - погрожують їм втратою робочих місць.

За добу ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів по Україні, активно застосовував авіабомби у 4 областях

Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, тероризуючи мирних жителів та руйнуючи житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Протягом 23 квітня противник завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ України та населених пунктах. 

Росія активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ відбили близько 60 атак РФ на 3 напрямках

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там ЗСУ відбито близько 60 атак РФ.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. 

Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Червона Зоря, Павлівка, Кіндратівка, Тимофіївка Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське на Луганщині; Торське та Спірне Донецької області.

На Лиманському напрямку цієї доби росіяни наступальних дій не проводили.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. 

Також протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мала, зазнала великих втрат. 

Обстріляла, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівку та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українськими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. 

Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку терористи наступальних дій не проводили. Обстріляли Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золоту Ниву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Томарине, Одрадокам’янка, Ольгівка, Садове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Пошкоджено близько 25 житлових будинків. Є поранені серед мирних громадян.

Сили оборони збили 10 дронів та уразили 3 станції РЕБ загарбників

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. 

Також збито 2 ворожих розвідувальних БПЛА типу "Мерлін" та 1 - "Орлан-10", а також 8 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби ворога.

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