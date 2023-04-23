Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та збили 2 БпЛА

ЗСУ завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та збили 2 БпЛА

23 квітня, 2023 неділя
19:16
Війна з Росією авіація ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу, 23 квітня, завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Про це повідомив у facebook Генштаб.

Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 типу "Орлан-10".

Протягом доби окупанти завдали 28 авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у дописі.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. 

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Червона Зоря Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Карлівка, та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом поточної доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: протягом доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь

Стало відомо, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

"Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів", - йдеться у дописі.

Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК Вагнер все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного.

"В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК Вагнер, яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін", - зазначає Генштаб.

  • 23 квітня зранку повідомлялося, що упродовж доби російська армія завдала по Україні 8 ракетних та 37 авіаударів, а ЗСУ на трьох напрямках відбили 58 ворожих атак.
російська армія
Луганщина
ЗСУ
окупанти
Вагнергейт
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
22 квітня, 2023 субота
Президент Бразилії Лула да Сілва відреагував на запрошення відвідати Україну
Обстріл. Ілюстрація
22 квітня, 2023 субота
Росія обстріляла Харків ракетами С-300
Сергій Лавров
23 квітня, 2023 неділя
Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 квітня
19:40
Інтерв’ю
Дмітрій Орєшкін
Скоро в Росії почнеться пошук винних у програшній війні, - професор Орєшкін
19:26
Херсон
Російська армія обстріляла з мінометів Херсон: загинув 80-річний чоловік
19:18
Ферран Торрес (в центрі)
"Барселона" перемогла "Атлетико" у чемпіонаті Іспанії
18:41
Збірна України з хокею
Україна в овертаймі програла Китаю на старті ЧС з хокею
18:36
Почаївська лавра
Призначений ПЦУ намісник Почаївської лаври розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату
18:35
Ексклюзив
Микола Княжицький
Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставитиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький
18:25
Пьотр Вавжик
У МЗС Польщі назвали рішення Німеччини, яке підштовхнуло Путіна до війни проти України
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Шило на швайку по-китайськи
17:45
Румунія кордон
Румунія запроваджує пломбування аграрного транзиту з України
17:37
Нікополь, обстріл
Росіяни атакували Нікополь безпілотником, поранено та травмовано троє людей
17:35
До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини
До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини
17:34
Лавров
Пропагандистам з супроводу Лаврова не дали візи до США. Кремль обіцяє американським журналістам "максимальний дискомфорт"
17:32
Оновлено
Кривбас - Чорноморець
УПЛ: "Чорноморець" переміг "Кривбас", результати інших матчів 22-го туру
17:00
Чарльз ІІІ
Діти, які народяться у день коронації Чарльза ІІІ, отримають пам'ятні кухлі від держави
17:00
Інтерв’ю
Раміс Юнус
Співпрацюючи з ЄС, Китай не зацікавлений у війні в Україні, - Раміс Юнус
16:49
Жозеп Боррель
Боррель закликав відправити до Тайваню європейські ВМС для забезпечення свободи судноплавства
16:35
Вінниця та Карлсруе стали містами-побратимами
16:26
Почаївська лавра
"Йому Бог дав право. Українці загордилися": як відвідувачі Почаївської лаври виправдовують дії Путіна
16:25
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, двоє людей зазнали поранень
16:24
Prozorro
У Prozorro відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі
16:20
Ексклюзив
лукашенко путін
Ядерну зброю з Білорусі, ймовірно, запускатимуть спільним рішенням Путіна та Лукашенка, - військовий оглядач Алєсін
16:08
Посол Китаю у Франції Лу Шає
Литва, Латвія та Естонія викликали послів Китаю через коментар про суверенітет пострадянських країн
16:02
OPINION
Володимир Гевко
Рівень освіти — це щось на кшталт колективного імунітету
15:47
Валентина Кисіль
Україна здобула восьму медаль ЧЄ-2023 з важкої атлетики
15:35
посольство росії Київ
Голова топонімічної комісії Києва Алфьоров запропонував створити "музей Московії" у колишньому посольстві РФ
15:09
Михайло Подоляк
"Дивно чути абсурдну версію "історії Криму": Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції
14:50
Анастасія Манєвська
Українська важкоатлетка стала віцечемпіонкою Європи
14:50
Оновлено
Стівен Кінґ
Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули, Маск відреагував
14:49
Ексклюзив
гроші для ЗСУ
Можна знайти гроші на виплату військовим по 30 тис. грн без друку грошей та збільшення податків, - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Непран
14:31
Дмітрій Медведєв
Медведєв "налякав" країни G7 наслідками тотальної заборони експорту до РФ
14:20
Федір Черкашин та Еліас Еспадас (ліворуч)
Український боксер здобув дострокову перемогу в андеркарді головного бою весни
14:15
Кадр білоруського "ВоенТВ"
Білорусь готує площадку під стратегічну ядерну зброю Росії та навчила своїх бійців поводженню з тактичною
14:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Українці під російськими бомбами дивляться російські серіали. Як це пояснити
14:04
ЗСУ, контрнаступ
До початку українського наступу пройде ще місяць, - міністр оборони Естонії Певкур
13:56
літній дощ
Тепло, але періодично дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:45
Ігор Шевадзуцький
Спаринг-партнер Усика нокаутував непереможного українського важковаговика
13:42
Ексклюзив
Фрагмент з афіші фільму "Памфір"
Глядачі принципово йдуть на перегляд українського кіно, щоб підтримати вітчизняний кінематограф, - артменеджер Тарасенко
13:38
Обстріли Донеччини: зруйновано 9-поверхівку у Вугледарі, 36 будинків пошкоджено
13:28
Ранком на Миколаївщині збили розвідувальний БПЛА "Мерлін"
13:19
У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТРО
У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТрО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV