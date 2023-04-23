Про це повідомив у facebook Генштаб.

Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 типу "Орлан-10".

Протягом доби окупанти завдали 28 авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у дописі.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Червона Зоря Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Карлівка, та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом поточної доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: протягом доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь

Стало відомо, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

"Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів", - йдеться у дописі.

Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК Вагнер все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного.

"В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК Вагнер, яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін", - зазначає Генштаб.