Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, снаряди впали на відкритій місцевості та за межами міста. Сєнкевич закликав містян не ігнорувати повітряні тривоги, як сьогодні, 1 вересня, вночі та вдень лунають дуже часто.

Від початку доби 1 вересня повітряну тривогу в Миколаївській області оголошували 8 разів. Уперше - о 00:06, тривога тривала до 00:34. Остання тривала 37 хвилин - з 13:52 до 14:30.

1 вересня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині за минулу добу обстріляли понад 40 будівель.