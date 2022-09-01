Біля Миколаєва пролунало шість вибухів, снаряди впали на відкритій місцевості, - мер
Біля Миколаєва 1 вересня пообіді пролунало 6 вибухів
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, снаряди впали на відкритій місцевості та за межами міста. Сєнкевич закликав містян не ігнорувати повітряні тривоги, як сьогодні, 1 вересня, вночі та вдень лунають дуже часто.
- 1 вересня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині за минулу добу обстріляли понад 40 будівель.
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