Російські окупанти обстріляли Миколаївщину: за добу пошкоджено понад 40 будинків, школу та адмінбудівлю

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, за минулу добу російська армія обстрілювала цивільну інфраструктуру Миколаївської області, у Миколаївському районі пошкоджено понад 40 будинків, школу, адмінбудівлю та складські приміщення.

"Миколаївський район. Вчора, 31 серпня, протягом дня під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У Любомирівці частково зруйновано адміністративну будівлю, школу, складські приміщення, пошкоджено біля 40 житлових будівель. У Вавилові пошкоджено господарські споруди, житлові будинки", - пише Кім.

Також повідомляється, що протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Первомайської громади.

"У Новомиколаївці попадання переважно по відкритим територіям. З 08:30 до 16:00 під ворожими обстрілами перебувало Первомайське. Внаслідок чого частково зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", - зазначає очільник ОДА.

Вдень, 31 серпня, об 11:30 зафіксовані обстріли Куцурубської громади. Попадання по відкритій території, на поля, між Дмитрівкою та Солончаками.

За інформацією ОК "Південь", уБаштанському районі вчора, 31 серпня, армія РФ нанесла авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді.

"Протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Кім зазначив, що російські окупанти протягом 31 серпня та 1 вересня обстрілювали Широківську громаду.

"Вчора, 31 серпня, близько 15:30 та 00:00 були обстріли за межами Широкого Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі та житловий будинок. Сьогодні, 1 вересня, близько 02:30 обстрілів зазнала Червона Долина. Влучання було по відкритим територіям. Постраждалих немає", - пише він.

Кім повідомив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь", зазначила, що вночі 1 вересня працювала важка стволова артилерія ворога у південному регіоні, декілька господарчих будівель зруйновано, на щастя, без людських втрат та жертв.

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