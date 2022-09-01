Цієї ночі лунали вибухи у Зеленодольській громаді Криворіжжя, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Трохи притихли обстріли противником тилових районів, які піддавалися дуже серйозному вогневому та емоційному тиску, наприклад, такі, як Миколаїв. Але цієї ночі лунали вибухи у нашій зоні відповідальності, у Зеленодольській громаді Криворіжжя, там ворог намагається тримати під тиском через водосховище неохоплену ним території. Важка стволова артилерія працювала вночі, декілька господарчих будівель зруйновано, на щастя, без людських втрат та жертв. Більше обстрілів не зафіксовано у південному регіоні", - проінформувала керівниця пресцентру ОК "Південь".



Наталія Гуменюк додала, що продовжується фронтова робота, яка пов'язана з закріпленням наших позицій і нищенням ворожих запасів та сил у їхніх тилових районах. І це наука у день знань, що ми все бачимо, знайдемо та знищимо.

1 вересня ОК "Південь" повідомило, що росіяни більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами

Також за добу 31 серпня на Півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів