Росіяни більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами, - ОК "Південь"
ЗСУ завдали суттєвих пошкоджень Каховському і Дар’ївському мостам, а налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Даріївки – знищено
Про це повідомили в ОК "Південь", розповідаючи про поточну оперативну обстановку станом на 31 серпня.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога. Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено", - відзначили у ЗСУ.
- Нагадаємо, за добу на півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів
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