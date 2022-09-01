English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами, - ОК "Південь"

Росіяни більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами, - ОК "Південь"

1 вересня, 2022 четвер
02:21
війна з Росією Каховський міст

ЗСУ завдали суттєвих пошкоджень Каховському і Дар’ївському мостам, а налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Даріївки – знищено

Про це повідомили в ОК "Південь", розповідаючи про поточну оперативну обстановку станом на 31 серпня.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога. Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу  в районі Дар’ївки знищено", - відзначили у ЗСУ.

  • Нагадаємо, за добу на півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Херсонщина
Військові новини
Читайте також:
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
31 серпня, 2022 середа
Загинула Манана Асламазян
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
29 серпня, 2022 понедiлок
Все військове середовище обурено справою генерала Кривоноса, - військовослужбовець ЗСУ Погребиський
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.25
  • EUR
    Купівля 39.43
    Продаж 40.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 вересня
02:37
Черговий тур АПЛ: "Арсенал" без Зінченка обіграв "Астон Віллу", а "Ман Сіті" забив шість голів "Нотінгему"
02:03
ЗСУ
За добу на півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів
01:51
Українська авіація на півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів
01:37
SpaceX
NASA замовила ще п'ять місій з астронавтами у SpaceX Маска в рамках угоди на $1,4 мррд
01:16
Мінюст США стверджує, що команда Трампа навмисно приховала секретні документи від ФБР під час обшуку маєтку експрезидента
00:49
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Ми чітко розуміємо, що коїться в голові у Лукашенка. Подоляк оцінив ймовірність наступу з Білорусі
00:40
на фото: Володимир Зеленський виступає по відеозв'язку на Венеційському кінофестивалі
Зеленський показав імена вбитих Росією українських дітей: президент звернувся до учасників Венеціанського кінофестивалю і закликав кінематографістів не мовчати
00:33
БПЛА
У Криму заборонили використання піротехніки та дронів
00:24
Ліз Трасс зателефонує насамперед Зеленському. Якщо стане британським прем'єром
00:14
Санкції у дії: у Фінляндії митники конфісковують євро у росіян, які їдуть у РФ
00:02
Кібервійська армії США
В армії США з'явиться офіс для наступальних кібер- та космічних дій
2022, середа
31 серпня
23:50
Херсон
ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Мелітополі
23:49
NASAMS
Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році, — Пентагон
23:36
Збірна України з волейболу
Збірна України перемогла Пуерто-Рико та вийшла в 1/8 фіналу ЧС з волейболу
23:33
ЗАЕС і МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй, — ГУР
23:14
"Очевидно, які питання ми розглядали": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
23:10
Ексклюзив
укриття
Закон "про бомбосховища" не передбачає їх будівництва у новобудовах: це свідоме введення в оману суспільства, - заступниця Голови Архітектурної палати України Кирій
23:01
Євстратій Зоря
ПЦУ вперше взяла участь у засіданні Асамблеї Всесвітньої ради церков
22:56
Перетин кордону
Студентам поки не дозволять виїзд за кордон, - депутатка Гришина
22:50
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України", - Штайнмаєр на Асамблеї Всесвітньої ради церков
22:33
Аналітика
Сергій Згурець
Український контрнаступ на Півдні суттєво змінив лінію фронту. Колонка Сергія Згурця
22:30
Нафтогаз
Нафтогаз домовився про відтермінування виплат за боргами
22:26
Півсотні російських мін та снарядів прилетіло по Сумщині за добу
22:19
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Проросійська "Альтернатива для Німеччини" погрожує послу Мельнику
21:59
на фото: члени МКЧХ та родини азовців
Члени Асоціації родин захисників Азовсталі зустрілися з гендиректором Червоного Хреста Марідні
21:57
Курган Дід у Маріуполі
Окупанти планують знищити історичний об'єкт у Маріуполі
21:35
Удари ЗСУ по кримських військових об'єктах
Повідомте про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону". Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан
21:19
На фото Володимир Зеленський
Жодна країна Європи не має залишитися наодинці з газовою проблематикою, - Зеленський на Forum 2000
21:09
Оновлено
Метро Київ
У київському метро людина потрапила під потяг: рух поїздів відновлено
21:08
На фото Володимир Зеленський
У тиранів живе ілюзія, що свобода програє танкам. Зеленський виступив на Forum 2000 у Празі
21:07
Євген Коноплянка
Коноплянка забив дебютний гол за польську "Краковію"
20:57
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:52
марка, Полтавщина
Оголосили переможця в народному голосуванні "Гадяцьке сафарі"
20:50
Розбита російська техніка в Україні
Зношені стволи та дефіцит снарядів. Росія вичерпує свої арсенали, - ЗМІ
20:41
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
Вдячний Чехії за підтримку на європейському шляху, проте битва за свободу триває, - Зеленський на конференції Forum 2000
20:36
окупанти
Росія намагається утримати позиції та відновити логістику на Півдні, - Генштаб
20:34
Збігнєв Рау
У Польщі вважають, що Україна має вступити до ЄС упродовж "кількох років"
20:24
жінки-військові
Міноборони внесло до Ради законопроєкт про врегулювання процедури військового обліку жінок
20:18
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
В Україні судитимуть змовників, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот і мали зв'язок із Сурковим
20:15
ЗСУ
ЗСУ відбили наступ Росії у напрямку Бахмута
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV