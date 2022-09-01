За добу на півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів
31 серпня наші військові на південному напрямку знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки
Про це повідомили в ОК "Південь", розповідаючи про поточну оперативну обстановку станом на 31 серпня.
"Внаслідок наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 201 рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки. Влучно знищені важка вогнеметна система "Сонцепьок", зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3", 5️ гаубиць "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", 2️ самохідні артустановки, 3️ мобільних міномети. Ліквідовано 6️ складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - відзначили наші військові.
- Нагадаємо, українська авіація на півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе