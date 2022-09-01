За добу на півдні ЗСУ знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 6 складів ворожих боєприпасів

Про це повідомили в ОК "Південь", розповідаючи про поточну оперативну обстановку станом на 31 серпня.

"Внаслідок наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 201 рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки. Влучно знищені важка вогнеметна система "Сонцепьок", зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3", 5️ гаубиць "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", 2️ самохідні артустановки, 3️ мобільних міномети. Ліквідовано 6️ складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - відзначили наші військові.

Нагадаємо, українська авіація на півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів

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