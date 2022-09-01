Українська авіація на півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів

Про це повідомили в ОК "Південь", повідомляючи про поточну оперативну обстановку станом на 31 серпня.

Також там відзначили, що обстановка в ційй операційній зоні залишається складною, але контролюється силами оборони.

"Ворог продовжує ведення бойових дій без суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів. З метою убезпечення себе від дій наших підрозділів, здійснює дистанційне мінування підступів до своїх рубежів. По Березнегуватській громаді ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52. Без людських втрат. Протягом дня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки. Потерпілих серед цивільного населення нема", - зазначили військові.

Нагадаємо, за день, 31 серпня, українські захисники знищили 9 складів з боєприпасами та 3 бази росіян на окупованих територіях

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