Українська авіація на півдні завдала 24 точних удари по місцям зосередження окупантів
Цього дня нашою авіацією нанесено 2️4 удари по місцям зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям
Про це повідомили в ОК "Південь", повідомляючи про поточну оперативну обстановку станом на 31 серпня.
Також там відзначили, що обстановка в ційй операційній зоні залишається складною, але контролюється силами оборони.
"Ворог продовжує ведення бойових дій без суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів. З метою убезпечення себе від дій наших підрозділів, здійснює дистанційне мінування підступів до своїх рубежів. По Березнегуватській громаді ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52. Без людських втрат. Протягом дня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки. Потерпілих серед цивільного населення нема", - зазначили військові.
- Нагадаємо, за день, 31 серпня, українські захисники знищили 9 складів з боєприпасами та 3 бази росіян на окупованих територіях
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