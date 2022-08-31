ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Мелітополі

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склад з боєкомплектами був знищений у Баштанському районі Миколаївщини. На Херсонщині у Бериславському районі демілітаризували два склади, в Олешках і Нововоронцовському районах по одному.

У районі Нової Каховки ЗСУ знищили 2 склади. Менше боєкомплектів тепер у Токмаку, де підірвали також російську базу.

Бази окупантів знишені у Херсоні та Мелітополі Запорізької області. У районі Донецька стало на один склад менше.

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