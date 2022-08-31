ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Мелітополі
За день, 31 серпня, українські захисники знищили 9 складів з боєприпасами та 3 бази росіян на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склад з боєкомплектами був знищений у Баштанському районі Миколаївщини. На Херсонщині у Бериславському районі демілітаризували два склади, в Олешках і Нововоронцовському районах по одному.
У районі Нової Каховки ЗСУ знищили 2 склади. Менше боєкомплектів тепер у Токмаку, де підірвали також російську базу.
Бази окупантів знишені у Херсоні та Мелітополі Запорізької області. У районі Донецька стало на один склад менше.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе