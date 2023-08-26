Біля окупованого Токмака пролунали вибухи
Другий день поспіль у районі окупованого Токмака Запорізької області місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що все почалося вчора, 25 серпня, після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.
"Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї і знову вдалині після 6-ї", - написав Федоров.
- У п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За даними мера міста, може бути пошкоджене залізничне полотно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе