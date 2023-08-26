Біля окупованого Токмака пролунали вибухи

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що все почалося вчора, 25 серпня, після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

"Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї і знову вдалині після 6-ї", - написав Федоров.