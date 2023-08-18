У Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
У п'ятницю 18 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За даними мера міста, може бути пошкоджене залізничне полотно
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вчора ввечері, 18 серпня, було "трохи" гучно в тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці.
- 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що в окупованому Мелітополі активно використовує мобільні крематорії. Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.
- До окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
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