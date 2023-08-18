Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вчора ввечері, 18 серпня, було "трохи" гучно в тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці.