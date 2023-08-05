Готуються до "виборів" у Мелітополі: Окупанти завозять росіян та не випускають жителів з міста
До окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Минулорічний досвід псевдореферендуму показав: місцеві мешканці ігнорують "демократію" від окупантів. Тож доводиться залучати гастролерів з глибинок немитої", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що два тижні тому окупанти закрили найшвидший шлях евакуації через КПП Колотилівка-Покровка. Таким чином вони не дають місцевим жителям виїхати з захоплених територій.
За словами Федорова, евакуація з Мелітополя через Крим перетворилась на лотерею. Одних окупанти на КПП пропускають, інших розвертають назад, в тому числі власників російських паспортів.
"Навіть для рашистів паспорт рфії, виданий на ТОТ - це вовчий квиток", - написав мер міста.
- 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що в окупованому Мелітополі активно використовує мобільні крематорії. Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.
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