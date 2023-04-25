Біля острова Суматра в Індонезії стався землетрус, магнітудою 7,3

Про це повідомляє The Guardian.

Землетрус стався близько 03:00 за місцевим часом на глибині 84 км. Пізніше були зафіксовані повторні удари магнітудою близько 4 балів. Про постраждалих поки що не повідомляли.

"Агентство зі пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії заявило, що влада збирає дані з островів, найближчих до епіцентру біля західного узбережжя Суматри", - пише видання.

Індонезія страждає від частих землетрусів, тому що вона перетинає так зване Тихоокеанське вогняне кільце, сейсмоактивну зону, де стикаються різні плити земної кори.