Біля станції "Вернадський" народилося 5 тюленят: полярники показали новонароджених

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Зазначається, що Загалом в околицях станції уже народилося 5 малят тюленів Ведделла: 2 хлопчики, дівчинка і стать ще двох наші вчені поки не визначили.

Усі вони разом з мамами перебувають на сусідньому острові Вінтер.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Між іншим, самиці вже приваблюють до себе багато залицяльників – самці вичікують їх під водою біля лунок і постійно співають, щоб привернути увагу.

"Річ у тім, що самиці Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не зволікають. Правда, в такому випадку запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самиці відновився перед новою вагітністю", – пояснює біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Як пояснили українські науковці, вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна з них приносить по одному малюкові. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, але на поживному маминому молоці швидко ростуть і дорослими сягають 400 кг.

Мати вигодовує малюка протягом 7 тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – близько 20 років.

Фото: Національний антарктичний науковий центр