Біля станції "Вернадський" народилося 5 тюленят: полярники показали новонароджених
Біля станції "Академік Вернадський" продовжує народжуватися малеча тюленів. Станом на 7 жовтня полярники нарахували п'ять новонароджених тюленят
Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.
Зазначається, що Загалом в околицях станції уже народилося 5 малят тюленів Ведделла: 2 хлопчики, дівчинка і стать ще двох наші вчені поки не визначили.
Усі вони разом з мамами перебувають на сусідньому острові Вінтер.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Між іншим, самиці вже приваблюють до себе багато залицяльників – самці вичікують їх під водою біля лунок і постійно співають, щоб привернути увагу.
"Річ у тім, що самиці Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не зволікають. Правда, в такому випадку запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самиці відновився перед новою вагітністю", – пояснює біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Як пояснили українські науковці, вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна з них приносить по одному малюкові. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, але на поживному маминому молоці швидко ростуть і дорослими сягають 400 кг.
Мати вигодовує малюка протягом 7 тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – близько 20 років.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
- У Національному антарктичному науковому центрі нагадали, що у вересні обрали ім'я для першого цьогоріч народженого тюленятка. Свої варіанти у соцмережах залишали українці. Полярники обрали ім'я Анвер.
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