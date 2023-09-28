Українські полярники обрали ім'я для тюленятка, яке першим народилося біля станції
Полярники станції "Академік Вернадський" обрали ім'я для першого цьогоріч народженого тюленятка. Свої варіанти у соцмережах залишали українці
Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.
"Вибір у зимівників був не з легких, адже загалом ми отримали понад 200 коментарів з іменами для малюка. Пропозиції були дуже різні: від Адоніса, бо в перекладі красунчик, до Валерчика на честь нашого "залізного" генерала Залужного", – пишуть полярники.
Для визначення ім'я першому цьогоріч народженому тюленятку науковці організували ініціативну групу з відбору найцікавіших ідей, а потім визначили переможця шляхом таємного голосування усієї експедиції.
Малюка вирішили назвати Анвер – похідне від АНтарктида та ВЕРесень.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Повідомляється, що такий варіант запропонував підписник в Інстаграмі Назарій (@nazariy_gandey).
Як зазначили полярники, ім'я Анвер сподобалося більшості.
"Воно має оригінальне пояснення, а ще дуже схоже на назву великого острова Анверс, розташованого за півсотні кілометрів на Північ від "Вернадського". В хорошу погоду його чудово видно з нашої станції. Це найбільший острів сусіднього архіпелагу Палмер, на якому розташована американська база з такою ж назвою – "Палмер", – додали в пресслужбі.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Нагадаємо дослідники уперше повідомили про тюленя 20 вересня. То виявився хлопчик.
- Торік 18 вересня науковці повідомили про народження одразу двох тюленят Ведделла. Згодом науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для тюленят - дівчинки та хлопчика. Тоді серед сотень варіантів обрали імена Мрія та Мирославко.
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