Українські полярники обрали ім'я для тюленятка, яке першим народилося біля станції

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Вибір у зимівників був не з легких, адже загалом ми отримали понад 200 коментарів з іменами для малюка. Пропозиції були дуже різні: від Адоніса, бо в перекладі красунчик, до Валерчика на честь нашого "залізного" генерала Залужного", – пишуть полярники.

Для визначення ім'я першому цьогоріч народженому тюленятку науковці організували ініціативну групу з відбору найцікавіших ідей, а потім визначили переможця шляхом таємного голосування усієї експедиції.

Малюка вирішили назвати Анвер – похідне від АНтарктида та ВЕРесень.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Повідомляється, що такий варіант запропонував підписник в Інстаграмі Назарій (@nazariy_gandey).

Як зазначили полярники, ім'я Анвер сподобалося більшості.

"Воно має оригінальне пояснення, а ще дуже схоже на назву великого острова Анверс, розташованого за півсотні кілометрів на Північ від "Вернадського". В хорошу погоду його чудово видно з нашої станції. Це найбільший острів сусіднього архіпелагу Палмер, на якому розташована американська база з такою ж назвою – "Палмер", – додали в пресслужбі.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо дослідники уперше повідомили про тюленя 20 вересня. То виявився хлопчик.